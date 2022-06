Un millier de cigognes à bec ouvert indien se rassemble à la lande Tà Nôt, dans le parc national de Lo Go - Xa Mat. Photo: VNA

Tay Ninh (VNA) – Depuis fin mai, un troupeau d’un millier de cigognes à bec ouvert indien (Anastomus oscitans) en danger d'extinction ont été observés à la lande Tà Nôt, dans le Parc national de Lo Go - Xa Mat, district de Tây Biên, province de Tây Ninh (Sud).

L’apparition du troupeau de cigognes montre que les prairies, les zones humides et les ressources biologiques du parc national de Lo Go – Xa Mat sont bien protégées et stables, créant des conditions favorables à l'habitation et à l'alimentation des oiseaux, a estimé Ho Dac Long, représentant du parc national.

La lande de Tà Nôt est une zone préférée des cigognes depuis longtemps. D’une superficie d’environ 100 hectares, Tà Nôt possède de nombreuses similitudes avec les zones humides de Dong Thap Muoi (Plaine des Joncs), qui recèlent de grandes valeurs de biodiversité.

Le cigogne à bec-ouvert indien est une espèce d'oiseau aquatique appartenant à la famille des ciconiidés. Il vit en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est. Au Vietnam, il niche dans la région du sud-ouest, notamment dans la province de Tay Ninh. Il se nourrit principalement de crustacés, de grenouilles, de crapauds, de crabes et d'insectes.

Le bec ouvert indien est inscrit dans le Livre rouge du Vietnam, en danger d’extinction. -VNA