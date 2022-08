Parc industriel de Diem Thuy dans la province de Thai Nguyen (Nord). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Au cours des 30 dernières années, les zones industriels (ZI) et celles économiques (ZE) ont attiré plus de 100 milliards de dollars de capitaux d'investissement et créé plus de 4 millions d'emplois.

La valeur des exportations des ZI et ZE représente plus de 50% de la valeur totale des exportations du pays.

Cependant, la durabilité en termes d'économie, de société et d'environnement dans le développement des parcs industriels et des zones économiques n'est pas encore garantie.

Dans le projet de résolution du gouvernement sur les solutions pour améliorer l'efficacité des des ZI et ZE, le ministère du Plan et de l'Investissement propose d'élaborer une Loi sur les ZI et ZE en 2022.

Dans le même temps, il est nécessaire de promulguer une décision du Premier ministre sur le mécanisme de coordination entre les ministères, agences et localités dans la gestion des ZI et ZE. -VNA