Photo d'illiustration : VNA



Ho Chi Minh Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville mettra en œuvre le projet de réhabilitation du canal Tham Luong - Ben Cat - Nuoc Len qui permettra de changer la physionomie de la ville.



Il s'agit de la deuxième phase du projet de drainage et de réduction de la pollution du canal Tham Luong - Ben Cat - Nuoc Len, lancé en 2002. Ce canal d'une longueur de 30 km s'étend radialement le long de l'axe Nord - Sud de la ville, traversant le 12e arrondissement, les arrondissements de Binh Tan, Tan Phu, Tan Binh, Go Vap, Binh Thanh et le district de Binh Chanh.

Représentant un investissement total d’environ 8.200 milliards de dongs (341,6 millions de dollars), ce projet comprendra le dragage du canal sur une longueur de 31,46 km, du port de Phu Dinh au pont Truong Dai et sur 40 m du pont Truong Dai à la rivière Saigon.



Le projet envisage également de construire deux routes le long du canal, d'une longueur totale de 63,11 km, 12 quais et trois ponts.

Photo d'illustration : VNA



Il contribuera à améliorer la circulation dans les zones autour du canal Tham Luong - Ben Cat - Nuoc Len, en particulier en empêchant les voitures personnelles et les petits camions de se rendre sur la Nationale 1.



Parallèlement au développement des voies navigables, il créera un axe de liaison régional, reliant la province de Long An aux localités de l'Est, a souligné Le Thanh Tung, directeur du Comité de gestion du projet de construction des infrastructures du canal de Tham Luong. - VNA