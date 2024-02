Quang Binh (VNA) - Le Comité populaire de la province de Quang Binh (Centre) vient de recevoir un projet de la Fondation Earthworm sous forme d'aide non remboursable pour planter 50.000 arbres indigènes afin de restaurer le paysage écologique de la Réserve naturelle de Dong Chau-Khe Nuoc Trong.Ce projet sera mis en œuvre d'ici fin mars 2024.Selon le comité de gestion de la Réserve naturelle de Dong Chau-Khe Nuoc Trong, ces dernières années, grâce à la promotion d'une bonne plantation et protection des forêts, la valeur de la biodiversité de la Réserve a été correctement préservée et est en constante augmentation.Ces quatre dernières années, la province de Quang Binh a dépensé des milliards de dongs pour planter plus de 200.000 arbres indigènes précieux tels que bois de fer, afin de restaurer le paysage de la Réserve naturelle.La Réserve naturelle de Dong Chau - Khe Nuoc Trong, dans le district de Le Thuy, province de Quang Binh, est l'un des endroits possédant la plus grande superficie forestière naturelle continue du Vietnam. Cet endroit possède une très grande biodiversité, avec de nombreuses espèces animales et végétales rares et menacées d'extinction qui doivent être préservées.Elle était reconnue par BirdLife International comme l'une des 62 zones importantes pour les oiseaux et dans la zone d'endémisme des basses terres du Vietnam. -VNA