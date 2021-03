Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a tenu mardi, 2 mars, à Hanoï une réunion en ligne sur la planification des ressources en eau.

Selon le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Tran Hong Ha, la planification nationale des ressources en eau est une tâche significative et une base importante pour les plans de développement socio-économique des localités basées sur la fourniture de critères de quantité et de qualité des ressources en eau dans chaque région.

En outre, l'élaboration de la planification des ressources en eau devrait être en accord avec le schéma directeur national.

Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Tran Hong Ha. Photo: VNA



Lors de la réunion, le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Le Cong Thanh a demandé au Département de gestion des ressources en eau de synthétiser les données des unités concernées, de faire attention aux problèmes liés à l'élaboration de la planification pour assurer une gestion intégrée par bassin des ressources en eau, de s'adapter aux impacts du changement climatique et de l'élévation du niveau de la mer, etc.

Dans les temps à venir, le Département de gestion des ressources en eau collaborera avec les organes concernés, notamment un partenariat australien pour l'eau, pour évaluer la situation de l'exploitation et de l'utilisation de l'eau dans les 63 villes et provinces du pays selon les grands bassins fluviaux et côtiers. -VNA