Hanoi, 25 février (VNA) - Selon le projet de planification de l'électricité VIII récemment dévoilé par le ministère de l'Industrie et du Commerce pour avis, au cours de la période 2021-2030, le Vietnam aura besoin d'environ 128,3 milliards de dollars de capitaux d'investissement pour développer l'électricité.

Un projet écolien à Ninh Thuan. Photo: Zing

Dans le projet, le ministère de l'Industrie et du Commerce prévoit que la croissance du PIB du pays atteindra en moyenne 6,6% / an sur la période 2031-2045, 5,7% / an en moyenne. L'électricité commerciale devrait atteindre 491 milliards de kWh en 2030 et 877 milliards de kWh en 2045. Le coefficient d'élasticité de l'électricité commerciale / PIB atteindra 1,13 fois en 2030 et diminuera à 0,85 fois en 2045 (ce coefficient est de 1,2 en 2020).



D'ici 2030, la capacité totale installée des sources d'électricité au Vietnam devrait atteindre 137,2 GW (dont 27% d'énergie thermique au charbon; 21% d'énergie thermique au gaz; 18% d'hydroélectricité; 29% d'éolien, de solaire et autres d'énergies renouvelables)



D'ici 2045, la capacité totale installée des sources d'énergie atteindrait près de 276,7 GW (dont 18% d'énergie thermique au charbon; 24% d'énergie thermique au gaz; 9% d'hydroélectricité; 44% d'éolien, de solaire et autres énergies renouvelables)



La structure des sources d'énergie montre que le projet de planification électrique VIII encourage fortement le développement des énergies renouvelables d'environ 13% en 2020 à près de 30% en 2030 et 44% en 2045. C'est une tendance cohérente avec le développement à l'échelle mondiale.



Par conséquent, le ministère de l'Industrie et du Commerce estime que le capital d'investissement total pour le développement de l'électricité pendant la période 2021-2030 sera d'environ 128,3 milliards de dollars et de 192,3 milliards de dollars pour la période 2031-2045.- CPV/VNA