Phu Tho (VNA) - Dimanche, dans le cadre de la fête des rois Hùng, la ville de Viêt Tri, chef-lieu de la province de Phu Tho, a organisé une course de pirogue, avec la participation de 9 équipes, soit 270 sportifs.



Le premier prix a été attribué à l’équipe du district de Câm Khê, le deuxième prix a été remis à l’équipe de l’arrondissement de Bach Ha et le troisième prix a été partagé entre les équipes des districts de Doan Hùng et Tam Nông.

Truong Quang Thang, capitaine de l’équipe de Câm Khê, n’a pas caché sa joie.



"Nous sommes tellement heureux et fiers. Notre équipe avait remporté le titre de champion en 2018, et cinq ans après, nous sommes de nouveau champions. Ce beau résultat est dû aux efforts de chaque membre de l’équipe, mais aussi au soutien des autorités locales et à l’encouragement des spectateurs. Nous sommes prêts à faire autant lors de la prochaine compétition", a-t-il déclaré.



Avant la course de pirogue, 50 sportifs ont réalisé une démonstration en pagayant debout dans leur pirogue, offrant ainsi un spectacle aux spectateurs. Pour Dô Quy Sang, un habitant de Viêt Tri, c’était une représentation des plus divertissantes.



"Cette année, la traditionnelle course de pirogue a présenté plusieurs nouveautés, et les équipes ont réalisé des performances supérieures à celles des compétitions précédentes. La démonstration des sportifs ramant debout était également excellente, ce qui a ravi les spectateurs", a-t-il partagé.



C’est en effet la 6e année où la ville de Viêt Tri organisait une course de pirogue dans le cadre de la fête des rois Hùng. -VNA