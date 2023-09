Des habitants de la commune de Vo Miêu, district de Thanh Son, province de Phu Tho , utilisent des smartphones pour le traitement de procédures administratives. Photo: baophutho.vn

Phu Tho (VNA) - Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de transformation numérique dans l’édification de la Nouvelle Ruralité, qui vise à construire des zones rurales intelligentes au cours de la période 2021-2025, la province de Phu Tho (Nord) a pris de nombreuses mesures synchrones pour instaurer progressivement une administration numérique.

Objectif : contribuer au développement de l'économie agricole et rurale, améliorer la qualité des conditions de vie des habitants, réduire progressivement les écarts de la qualité des services entre zones rurales et urbaines.



Le Comité populaire provincial considère la transformation numérique dans l’édification de la Nouvelle Ruralité comme une tâche clé dans la mise en œuvre du programme cible national d’édification de la Nouvelle Ruralité pour la période 2021-2025.



En juin dernier, 100% des communes de Phu Tho répondaient déjà aux normes d'information et de communication selon les critères nationaux fixés pour l’édification de la Nouvelle Ruralité. Tous ses bureaux de poste communaux sont équipés d'ordinateurs connectés à Internet permettant aux habitants d'effectuer des services publics en ligne. Plus de 81% des habitants locaux possèdent un smartphone, 75% des foyers connectés à Internet haut débit en fibre optique.



En outre, 82% des personnes en âge de travailler sont munies de connaissances et de compétences informatiques de base. 100% des maisons culturelles des communes répondant aux normes avancées de l’édification de la Nouvelle Ruralité sont équipées du wifi gratuit, ce qui aide les gens à accéder facilement à Internet.



La transformation numérique est une nouvelle force motrice et un nouvel outil pour améliorer l'efficacité du programme d’édification de la Nouvelle Ruralité, afin de créer une vie meilleure aux habitants.



A ce jour, 133 des 196 communes de Phu Tho répondent aux normes de la Nouvelle Ruralité. La promotion de la transformation numérique dans l’édification de la Nouvelle Ruralité favorise le fort développement de l'économie rurale, aide à changer la physionomie rurale dans une direction synchrone et moderne. -VNA