Un rituel à la fête en commémoration de la Mère Au Co. Photo: tienphong.vn

Phu Tho (VNA) – La fête au temple dédié à la Mère Au Co a officiellement été inaugurée vendredi 31 janvier (soit 7e jour du 1er mois lunaire) dans la commune de Hiên Luong, district de Ha Hoà, province de Phu Tho (Nord).



Cette fête comprend diverses activités, avec notamment la cérémonie de sacrifice du Thành hoàng làng (Génie du village), la cérémonie de procession d'une chaise à porteurs et d’offrandes en vue de reconnaître la grand mérite de la Mère des Vietnamiens Au Co et de prier pour une météo clémente, la paix, la prospérité et le bonheur de la population. Cette fête marque également le début des activités festives à Phu Tho.

La légende de la fée et du dragon conte la naissance du peuple vietnamien, de Van Lang jusqu'au Vietnam d'aujourd'hui. La légende raconte que le roi Lac Long Quân se maria avec Au Co. Selon la légende, le 7e jour du 1er mois lunaire, la fée Au Co descendit en ce bas-monde pour rencontrer puis épouser Lac Long Quan, seigneur dragon, union qui donna 100 enfants.

Cependant, persuadés que leur amour ne pouvait être terrestre, compte tenu de leurs origines différentes, ils se séparèrent. Lac Long Quân retourna vers la mer avec 50 de ses fils. Au Co rejoignit les montagnes, accompagnée des 50 autres fils. En ce lieu (la commune Hiên Luong aujourd’hui), Au Co et sa progéniture pratiquèrent la riziculture, la sériciculture et le tissage jusqu'à ce que la fée retourne au ciel le 25 e jour du 12 e mois lunaire.

En 1991, le Temple dédié à la Mère Au Co a été reconnu en tant que site historique et culturel national. Le 23 janvier 2017, le culte de la mère Au Co a été reconnu patrimoine culturel immatériel national par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

A cette occasion, une cérémonie de réception du certificat de "trésor national" pour la statue de la Mère Au Co a également organisée par le Comité populaire du district de Ha Hoa. -VNA