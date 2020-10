Le 27 octobre, le XIXe Congrès de l’organisation du Parti de la province de Phu Tho (Nord), mandat 2020-2025 , s'est ouvert. (Photo: VNA)

Phu Tho (VNA) - Le 27 octobre, à Phu Tho, le XIXe Congrès de l’organisation du Parti de la province de Phu Tho (Nord), mandat 2020-2025, s'est ouvert sur le thème «Améliorer le leadership et la combativité de l’organisation provinciale du Parti, édifier un système politique sain et fort, promouvoir la tradition de solidarité, les valeurs historiques et culturelles de la localité, valoriser l'innovation, utiliser efficacement les ressources pour faire de Phu Tho une province leader dans le développement des régions moyenne et montagneuse du Nord ».

Selon le rapport politique présenté au Congrès, au cours du dernier mandat, malgré de nombreuses difficultés et défis, l’organisation du Parti, les autorités et les personnes de tous les groupes ethniques de la province de Phu Tho ont promu la tradition de solidarité, le dynamisme, la créativité pour surmonter les difficultés, et sont déterminées à mettre en œuvre avec succès les objectifs et tâches définis, en obtenant des résultats importants et complets dans la plupart des domaines.

Plus précisément, l'économie a maintenu le taux de croissance de 7,86%/an (le plan était de 6,95%/an); la structure économique a évolué dans la bonne direction; le chiffre d'affaires à l'exportation a augmenté de 30,2%/an; le nombre de ménages pauvres a diminué en moyenne de 1,5%/an.

En particulier, la mise en œuvre de quatre tâches majeures établies par la résolution du XVIIIe Congrès de l’organisation du Parti de la province sur les investissements dans les infrastructures clés, la réforme administrative, le développement des ressources humaines et le tourisme a atteint de nombreux résultats importants.

La province s'est fixée comme objectif un développement socio-économique rapide et durable, pour devenir ainsi le centre économique régions moyenne et montagneuse du Nord au cours de la période 2020-2025.

Pour atteindre cet objectif, l’organisation du Parti de la province a défini 6 tâches clés, 8 solutions principales pour faire valoir des potentiels et des avantages efficaces.

La province se concentrera sur l'amélioration de l'environnement d'investissement et d'affaires pour attirer les ressources sociales et les secteurs économiques afin de développer les infrastructures; continuer à promouvoir la réforme administrative, former des ressources humaines de haute qualité dans un certain nombre de secteurs et domaines clés et créer l'égalité entre les différents types d'entreprises de la province, afin de générer une nouvelle force motrice pour stimuler un développement socioéconomique rapide et durable.

Pour la période 2020-2025, Phu Tho s'efforce de maintenir un taux de croissance économique moyen de 7,5%/an ou plus. D'ici 2025, l'industrie - la construction et les services représenteront 82% du PIB ou plus; le chiffre d'affaires à l'exportation atteindra plus de 3,8 milliards d’USD. Le capital d'investissement total de toute la société atteindra plus de 190 billions de dongs et les rentrées budgétaires d'ici 2025, 10 billions de dongs ou plus.

Au nom du Politburo, s'exprimant au Congrès, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a suggéré qu’au cours du prochain mandat, l’organisation du Parti, l’administration et les habitants de Phu Tho continueraient de conjuguer leurs efforts pour faire de Phu Tho une province avancée non seulement dans le Nord, mais aussi dans tout le pays. Le Premier ministre a globalement approuvé la direction, les objectifs et les tâches fixés par le Congrès, demandant à Phu Tho d'améliorer fortement l'environnement d'investissement, de restructurer l'économie, de sélectionner et d'identifier des modèles de croissance appropriés pour maximiser les potentiels et avantages locaux.

Le Premier ministre a ordonné à Phu Tho de faire du tourisme un fer de lance, un levier pour d'autres domaines; d'attirer fortement les investissements dans le développement du tourisme ; d'améliorer la valeur ajoutée et la qualité des services, de diversifier les produits touristiques associés à la culture traditionnelle, à l'écologie ; de préserver et promouvoir les valeurs historiques et littéraires de la terre ancestrale, en particulier ses deux patrimoines culturels immatériels reconnus par l'UNESCO.

La province devrait coopérer étroitement avec la capitale Hanoi et les localités dans le développement du tourisme, des services et de l'industrie. -VNA