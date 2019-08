La cérémonie de clôture de la 14e fête des cultures, des sports et du tourisme des ethnies du Nord-Ouest a eu lieu dans la soirée du 20 août dans la province de Son La. Photo : VNA

Phu Tho (VNA) – Lors de la cérémonie de clôture de la 14e fête des cultures, des sports et du tourisme des ethnies du Nord-Ouest dans la soirée du 20 août dans la province de Son La, son comité d’organisation a passé le relais à la province de Phu Tho, qui accueillera la 15e édition de cette manifestation en 2022.

La 14e fête des cultures, des sports et du tourisme des ethnies du Nord-Ouest, organisée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, les Comités populaires de la province de Son La et des autres localités de la région, ainsi que le Comité des affaires ethniques, s’est déroulée du 18 au 20 août à Son La.

Placée sur le thème « Préserver et valoriser l’identité culturelle des ethnies du Nord-Ouest à l’ère d’intégration et de développement durable du pays", la fête a suscité la participation de milliers de délégués, artistes, artisans et sportifs des sept provinces du Nord-Ouest que sont Son La, Diên Biên, Lao Cai, Lai Châu, Yên Bai, Hoà Binh et Phu Tho, avec diverses activités culturelles, artistiques et sportives.

Cette fête vise à sensibiliser les gens à la préservation des valeurs culturelles des ethnies dans la région et à resserrer la solidarité entre elles. -VNA