Kien Giang (VNA) - La ville insulaire de Phu Quoc, comme d'autres localités côtières de la province méridionale de Kien Giang, déploie de manière concertée des solutions et intensifie de grands efforts pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).Le vice-président du Comité populaire municipal de Phu Quoc, Doan Van Tien, a déclaré que Phu Quoc poursuivrait le travail de communication pour sensibiliser le public, en particulier les propriétaires de bateaux, les capitaines et les pêcheurs, à la Loi sur la pêche de 2017 et aux questions pertinentes.La ville est résolue à achever l'enregistrement et l'octroi de licences aux navires de pêche d'une longueur de 6 à 12 m au cours du premier trimestre de cette année, à mettre en place des équipes d'inspection et à radier 1.146 bateaux qui ne sont plus opérationnels.Elle se coordonnera avec les forces et services compétentes pour améliorer les inspections, les supervisions et le traitement des actes répréhensibles des navires sur les lieux de pêche. Tous les propriétaires et capitaines de bateaux devront s'engager à ne pas violer les eaux étrangères et les réglementations de pêche.Depuis le début de cette année, des groupes de travail sur la lutte contre la pêche INN et des forces d'assistance ont été mis en place via l'application de communication Zalo, qui leur permet de se tenir au courant et d'échanger des informations.Les inspections ont été renforcées sur l'installation et le fonctionnement du système de surveillance sur les navires de pêche mesurant à partir de 15 m de long. Dans le même temps, tous les produits de la mer manipulés dans les ports maritimes locaux ont fait l'objet d'une traçabilité des produits.Le 23 octobre 2017, la Commission européenne (CE) a émis un avertissement "carton jaune" au Vietnam, après que le pays n'ait pas démontré de progrès suffisants dans la lutte contre la pêche INN. La CE devrait mener une inspection sur la pêche INN au Vietnam en juin 2023. -VNA