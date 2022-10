Phan Dinh Phung, "rue des feuilles dorées" les plus connues à Hanoï

Les trottoirs de la rue Phan Dinh Phung sont recouverts de belles feuilles dorées. Considérée comme la plus romantique rue de Hanoï, Phan Dinh Phung abrite les plus grands trottoirs de la capitale vietnamienne et deux rangées d'anciens arbres dénommés Dracontomelum. Ce lieu est devenue le sujet et l'inspiration de nombreux photographes. Photo: VNA