Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh (Photo: VNA)



Hanoi, 28 février (VNA) - À la demande de la République de Corée, le 28 février, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh s'est entretenu par téléphone avec la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha.Les deux parties ont échangé des idées sur les relations et la coopération Vietnam – République de Corée. À cette occasion, Pham Binh Minh a parlé de la décision du gouvernement vietnamien de suspendre l'exemption unilatérale de visa pour les citoyens sud-coréens à partir de 0h00 le 29 février.Cela avait déjà été notifié à la partie sud-coréenne pour renforcer la capacité de contrôler la propagation de l'épidémie de COVID-19, en vertu de laquelle les citoyens sud-coréens détenteurs de passeports ordinaires sont toujours autorisés à entrer au Vietnam après avoir obtenu le visa approprié.Pham Binh Minh a demandé à la partie sud-coréenne de collaborer étroitement avec le Vietnam dans la prévention et la lutte contre l'épidémie en général et de soutenir les citoyens et les entreprises travaillant et vivant dans le pays respectif en particulier, et a espéré que la coopération économique et commerciale bilatérale est maintenue comme d'habitude.Pour sa part, la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères, Kang, a fait connaître les efforts déployés par son gouvernement pour faire face au COVID-19, a affirmé les efforts continus du gouvernement pour contenir l’épidémie, et a souligné qu'il fournirait une assistance médicale gratuite, conformément aux normes de l'OMS, aux citoyens vietnamiens en République de Corée. -VNA