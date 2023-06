Le Forum du commerce vert 2023. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Choisir le développement verte, qui à la fois est approprié pour les ressources internes des entreprises et répond aux normes vertes du marché mondial n'est pas facile. Cela devient encore plus difficile lorsque la majorité des entreprises vietnamiennes sont de PME, avec une faible compétitivité interne et un faible capital d'investissement.

C'est l'estimation d’experts lors du Forum du commerce vert 2023, récemment organisé à Ho Chi Minh-Ville par le Journal Sai Gon Giai Phong, en coopération avec l'Union des coopératives commerciales (Saigon Co.op) et l'Association des entreprises de Ho Chai Minh-Ville.

Demander des produits verts

Selon les experts, la tendance mondiale du commerce vert influence profondément la production et les activités commerciales des entreprises au Vietnam et dans le monde, en général. La transformation vers une production verte est devenue aujourd'hui une direction indispensable et vitale pour les entreprises, ainsi que pour l'économie nationale et la vie sociale.

Par conséquent, la communauté des affaires vietnamiennes doit activement sensibiliser à la tendance du mouvement économique du marché, en identifiant spécifiquement les obstacles au commerce vert pour être plus proactif dans la production et les activités commerciales, élargir la part de marché à l'exportation, améliorer la capacité de fournir des produits et des biens pour le marché intérieur.

Selon Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, la consommation verte est une étape clé dans le processus de production et d'affaires vertes.

Cependant, pour développer la production et les affaires vertes en général, ou le commerce vert en particulier, il est impératif que la source des matières premières, les critères de production... doivent aussi assurer le processus vert. De plus, l'orientation vers une économie verte et une croissance verte nécessite des réglementations légales, des normes systématiques et complets dans toutes les chaînes de production et d'approvisionnement des entreprises.

Programme d'action pratique

Face à l'urgence de se transformer vers l'économie verte et la croissance verte, Nguyen Ngoc Hoa, président de l’Association des entreprises de Ho Chi Minh Ville (HUBA) a déclaré que HUBA avait coopéré avec le Journal Sai Gon Giai Phong pour organiser un programme pour sélectionner le titre d'"Entreprise verte" 2023. Ce programme a pour objectif d'honorer et d'encourager les entreprises à se conformer à la réglementation sur le traitement des déchets nés du processus de production et d'affaires ; à avoir beaucoup de recherche et de produits respectueux de l'environnement...

Le programme vise également à renforcer la responsabilité des entreprises dans la protection de l'environnement, vers l'objectif d'une croissance durable ; à soutenir les entreprises pour promouvoir, améliorer leur compétitivité et à s'intégrer dans l'économie internationale.

Pour sa part, la campagne Consommation verte, une activité organisée par le Journal Sai Gon Giai Phong, en collaboration avec Saigon Co.op, est entrée dans sa 14e année, contribuant à appeler la communauté à donner la priorité à l'utilisation de produits respectueux de l'environnement et les produits de l'entreprise sont performants en matière de protection de l'environnement.

Cette campagne est devenue un événement annuel, favorisant une nouvelle habitude de consommation dans la société et une consommation bénéfique pour l'environnement. - VNA