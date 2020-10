Le centre du district de Hòa Vang. Photo : CTV/CVN



Hanoï (VNA) - Dans le district de Hoà Vang (ville de Dà Nang), les autorités locales et la population sont coude à coude dans la promotion des valeurs culturelles pour l’édification de la Nouvelle ruralité.



L’édification de la Nouvelle ruralité n'est pas seulement une histoire d'investissement dans la construction d'infrastructures, l'amélioration des revenus ... mais aussi la promotion des valeurs culturelles dans chaque famille, village, région rurale.



La culture et les équipements culturels, qui font partie des Critères d’édification de la Nouvelle Ruralité, sont activement mis en œuvre à Hoà Vang, district de la ville de Dà Nang.



Ces cinq dernières années, la superficie agricole du village de Phu Hoà 1 (commune de Hoà Nhon) s’est réduite en raison de l'urbanisation. La plupart des ménages étant situés dans la zone de relocalisation, ils n’ont plus de terres pour la production agricole.



Chaque année, le 1er jour du 10e mois lunaire, les villageois se rassemblent pour organiser la fête des labours, un rite traditionnel décrivant l'histoire du développement de ce village, ce afin de préserver les traditions et le fort esprit de cohésion communautaire...



Quant au village de Qua Giang (commune de Hoà Phuoc), une particularité existe en parallèle de l'apparence urbaine : la présence de trois patrimoines architecturaux, culturels reconnus par le ministère de la Culture, de l'Information et le Comité municipal populaire.



Les autorités du district de Hoà Vang mettent l’accent sur les travaux de préservation et de promotion des valeurs culturelles, en particulier la collecte et la diffusion de divers arts traditionnels tels chants folkloriques, chant bài choi (une sorte de jeu de bingo vietnamien accompagné de chant et de musique traditionnelle), ho khoan.



Les autorités coopèrent étroitement avec les organes compétents dans la restauration de festivals traditionnels, des valeurs culturelles immatérielles de l’ethnie Co Tu.



Les campagnes “S’unir pour édifier la vie culturelle” ou “Ensemble pour l’édification de la Nouvelle ruralité et de l’urbanité” contribuent à la fois à moderniser l’espace rural tout en préservant l’identité culturelle dans chaque famille.



"La population accepte et applique sérieusement ces critères culturels", se félicite Dinh Viêt Thành, un septuagénaire du village de Qua Giang. "Nous sommes toujours conscients que, la préservation et la promotion des valeurs culturelles, le développement de la personnalité de l’homme prennent source dans les valeurs culturelles du village, la discipline et l’ordre au sein de de chaque famille. Les villageois et les autorités locales sont coude à coude pour pérenniser les valeurs culturelles dans le processus d’édification de la Nouvelle ruralité", indique-t-il.



Le district de Hoà Vang est une terre riche en identité culturelle, où de perpétuent de nombreuses valeurs culturelles et historiques.



La promotion des bonnes valeurs culturelles contribuent aussi à l’amélioration du niveau de vie de la population.-CVN/VNA