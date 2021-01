Peu de personnes portent des masques pour sortir le soir de Noël. Photo: VNA

Hanoï, 5 janvier (VNA) – La Permanence du Secrétariat du Comité central (CC) du Parti a adressé un télégramme au Comité national de pilotage pour la prévention et la lutte contre le COVID-19 ; aux Comités provinciaux du Parti, aux Comités municipaux du Parti ; aux Commissions du Parti, aux Comités chargés des affaires du Parti ; aux Comités du Parti, Comités du Parti du ressort central; aux Comités du Parti des unités publiques du ressort central sur le renforcement de la prévention et du contrôle du COVID-19.

Pour prévenir et contrôler efficacement l’épidémie pour organiser avec succès le 13e Congrès national du Parti et accueillir en toute sécurité le Têt traditionnel du Buffle 2021, la Permanence du Secrétariat a demandé :

Tous les comités et les organisations du Parti doivent respecter sérieusement les documents directifs du Secrétariat du CC du Parti, du Premier ministre, du Comité national de pilotage pour la prévention et la lutte contre le COVID-19 et les instructions du ministère de la Santé.



Le Comité chargé des affaires du Parti du gouvernement, le Comité permanent des Comités municipaux et provinciaux doivent renforcer le contrôle des frontières, des routes et des voies fluviales afin d’empêcher strictement l'entrée et la sortie pour détecter rapidement les cas d'entrée illégale. Enquêter et détruire les lignes d’envoi illégal des personnes à l’étranger et les traiter strictement.

Diriger l'application stricte des réglementations sur la quarantaine dans les établissements de quarantaine. Surveiller étroitement la quarantaine des personnes d'entrée illégale pour empêcher absolument la propagation du coronavirus dans la zone de quarantaine comme à la communauté.

Limiter l'organisation d'événements bondés, des festivals ; avoir des solutions pour prévenir l’épidémie dans les rues piétonnes, les parcs, ... ; gérer strictement les marchés, les supermarchés, les centres commerciaux, les bars, les discothèques ; inspecter et sanctionner les cas de non-port de masques.

Le secrétaire des Comités municipaux et provinciaux du Parti, le chef des Comités du Parti doivent diriger directement la prévention et le contrôle de l’épidémie dans sa localité et être responsable devant le Bureau Politique et le Secrétariat des activités de prévention et de lutte contre le COVID-19 dans sa région ; mener à bien la prévention et le contrôle de l’épidémie dans les établissements de santé ; se préparer bien en matière de moyens, de bioproduits et de médicaments pour faire face à la propagation de l'épidémie dans la communauté.

La Commission de l’éducation et de la sensibilisation du CC du Parti, le ministère de l’Information et de la Communication doivent diriger les agences d’information et de presse afin de fournir à temps les informations précises aux personnes ayant des parents à l’étranger afin de mobiliser leurs proches pour ne pas entrer illégalement.

La Commission de sensibilisation auprès des masses du CC du Parti, le Front de la Patrie du Vietnam et les organisations de masse du niveau central comme local doivent diffuser et sensibiliser la population à la mise en œuvre active de mesures préventives.

Le Comité national de pilotage pour la prévention et la lutte contre le COVID-19, le Comité chargé des affaires du Parti du ministère de la Santé, les Comités chargés des affaires du Parti, les Comités du Parti des ministères et secteurs doivent ordonner à l'ensemble de ministères et secteurs d'être prêt à répondre à toutes les situations épidémiques. Le Comité chargé des affaires du Parti du ministère de la Santé doit avoir bientôt des plans de coopération avec des pays étrangers pour la production et l'achat de vaccins et promouvoir la recherche et la fabrication de vaccins dans le pays. -VNA