Des visiteurs à l'exposition. Photo : nhandan

Hanoï (VNA) - Une exposition de peinture placée sous le thème « La vie autour de nous » de Nguyen Minh Son a eu lieu du 9 au 14 novembre au Musée des Beaux-Arts du Vietnam, au 66 rue Nguyen Thai Hoc, à Hanoï.

Une oeuvre du peintre Nguyen Minh Son. Photo : nhandan



Via 50 peintures à l'huile, l'exposition apporte au public un message léger et significatif sur la vie. Des images simples et proches telles que des lampes, des pots à chaux, des théières, des pots de fleurs, des plateaux de cinq fruits, des jouets folkloriques, aux coins du vieux quartier de Hanoï, des paysages montagneux, des champs, des rivières, etc. L'auteur les a recréés via ses œuvres pour exprimer son amour profond pour la vie, pour les gens, pour la nature et pour son pays.

La particularité dans les peintures de Nguyen Minh Son est que presque aucune image humaine n'est vue, mais toujours en pleine vitalité. Un espace sain avec un ciel bleu, des bosquets de feuilles vertes, des feuilles rouges selon la saison, des maisons rudimentaires, des petits bateaux... sont exprimés par le peintre avec des couleurs féeriques.

Originaire de Bac Ninh, le peintre Nguyen Minh Son a une âme rêveuse et romantique. Le peintre a bien marié les couleurs des célèbres des estampes populaires de Dong Ho et ses connaissances de la peinture moderne.

Nguyen Minh Son a été diplômé de l'Université des Beaux-Arts de Hanoï (aujourd'hui Université des Beaux-Arts du Vietnam) en 2000. Durant les années à l’école, il avait participé à de nombreuses expositions de peinture. Ses œuvres à l'huile de paysages vietnamiens sont bien connues et ont été présentées au Royaume-Uni, aux États-Unis, en République de Corée et à Singapour....-VNA