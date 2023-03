Patrouille frontalière conjointe Vietnam-Laos. Photo: VNA



Dien Bien (VNA) - Les garde-frontières du poste-frontière international de Tay Trang, dans la province vietnamienne de Dien Bien (Nord), et la compagnie des gardes-frontières 162 du Commandement militaire de la province lao de Luang Prabang, ont effectué une patrouille conjointe dans la zone située entre les bornes frontalières 119 et 121.



Les deux parties ont vérifié la frontière et les bornes adjacentes, discuté de la situation de sécurité et d'ordre social dans les zones limitrophes, et sensibilisé des habitants locaux des deux côtés de la frontière aux réglementations sur les frontières.

Des garde-frontières des deux pays à la borne 120. Photo: VNA

Elles ont convenu de renforcer la vulgarisation des préconisations, des politiques et des lois auprès des habitants des deux côtés de la frontière, de s'informer régulièrement de la situation de sécurité et d'ordre social et d'autres questions d'intérêt commun, de prendre des mesures fermes pour prévenir les atteintes à la frontière commune et aux bornes frontaliers, ainsi que les actes criminels telles que trafic/transport de drogues, contrebande, etc. -VNA