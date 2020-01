Un spectacle du « then ». Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Les organes compétents vietnamiens sont en train de finaliser les dossiers de candidature pour faire inscrire la danse « xoe » des Thai et l’art de la céramique des Cham sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Cette nouvelle a été communiquée lors de la conférence de presse périodique du 4e trimestre du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, tenue le 3 janvier à Hanoï.

Lors de cet événement, le porte-parole dudit ministère, Nguyen Thai Binh, a rappelé qu’en 2019, les pratiques du « then » par les groupes ethniques Tay, Nung et Thai au Vietnam, avaient été inscrites sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, lors de la 14e session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, qui s'était tenue le 12 décembre à Bogota, en Colombie.

A ce jour, 13 patrimoines culturels immatériels du Vietnam ont été inscrits sur la liste du patrimoine de l’UNESCO.

Au niveau national, l’an dernier, selon des décisions du Premier ministre, sept éléments ont été inscrits sur la liste des sites nationaux spéciaux. Ving-sept objets et groupes d’objets ont été classés au Trésor national. Par ailleurs, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme a décidé de classer 37 sites sur la liste des sites nationaux et 30 éléments sur la liste du patrimoine culturel immatériel national.

Le même jour, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a présenté son programme de sélection des 10 événements culturels, sportifs et touristiques marquants de 2019. Le vote en ligne, effectuée à l’adresse http://sukienvhttdl.bvhttdl.gov.vn, se poursuit jusqu’au 6 janvier.-VNA