Environ 800.000 tonnes de munitions non explosées étaient encore dissimulées sur 6,1 millions d'hectares au Vietnam. Photo: thoidai.com.vn

Hanoï (VNA) - Un colloque sur le partage d'expériences pour promouvoir l'assistance aux victimes des mines en 2021, organisé par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, a eu lieu récemment à Hanoï.

S'exprimant lors du colloque, le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales du Vietnam, Nguyen Ba Hoan, a informé qu'environ 800.000 tonnes de munitions non explosées (UneXploded Ordnance, UXO, en anglais) étaient encore disséminées sur 6,1 millions d'hectares (18,8% du territoire national). Depuis 1975, les bombes et mines non explosées ont fait plus de 40.000 morts et 60.000 autre blessés.

Le vice-ministre Nguyen Ba Hoan a souligné que la garantie des droits des personnes handicapées en général et des victimes d'UXO et des produits chimiques toxiques en particulier demeure toujours l'une des principales priorités du Vietnam. En 2020, le budget de l'État a alloué 17.696 milliards de dongs aux localités pour fournir des allocations mensuelles et acheter des cartes d'assurance maladie en faveur des bénéficiaires de la protection sociale et 374 milliards de dongs pour la mise en œuvre de la politique d'éducation des personnes handicapées, y compris les victimes d'UXO.

Des délégués participent au colloque. Photo: tienphong.vn

Le représentant résident adjoint du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, Patrick Haverman, a souligné l'importance du développement et du perfectionnement d'un logiciel électronique pour collecter des données sur les victimes des mines. Grâce à ce logiciel, les unités de gestion seront en mesure de gérer les données sur les victimes et les familles affectées par les mines et les munitions non explosées, afin de planifier un programme national d'action contre les mines. -VNA