Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Département de l’électricité et des énergies renouvelables du ministère de l’Industrie et du Commerce et l'ambassade du Royaume de Belgique ont co-organisé jeudi à Hanoï un séminaire sur le développement des énergies renouvelables en Belgique et des expériences pour le Vietnam.

Cet événement avait pour objectif d’examiner les questions liées à la production et au stockage d’énergie renouvelable, aux infrastructures existantes, au soutien de l'Union européenne au développement de l'énergie durable au Vietnam.

Selon Paul Jansen, ambassadeur de la Belgique au Vietnam, ce séminaire permet de trouver des solutions pour développer les énergies renouvelables au Vietnam, ouvrant ainsi des possibilités de coopération en matière d’investissement dans le secteur des énergies renouvelables entre les entreprises des deux pays dans le temps à venir.

L'Union européenne et la Belgique sont prêtes à partager leurs expériences en matière de développement des énergies renouvelables au Vietnam, et à connecter les entreprises des deux pays dans ce domaine, a-t-il déclaré.

Selon Do Duc Quan, chef adjoint du Département de l’électricité et des énergies renouvelables, le développement des énergies renouvelables au Vietnam est en première phase. Il est donc nécessaire de tirer parti de l'expérience d’autres pays qui ont développé avec succès des sources d'énergie renouvelables pour la production d'électricité, dont la Belgique.

Sur cette base, il est indispensable de perfectionner le système politique tout en proposant des programmes et des stratégies de développement stable et durables des énergies renouvelables, pour assurer les besoins en énergie du pays, répondre aux tendan