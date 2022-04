Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'Agence française de développement (AFD) et le Centre Live & Learn ont organisé le 20 avril une table ronde en ligne ayant pour thème "La transition écologique de l'économie européenne par le Pacte Vert pour l'Europe: quelles conséquences pour le Vietnam et l'ASEAN, quelles inspirations y trouver?"

Le Pacte Vert pour l'Europe regroupe l'ensemble des initiatives politiques proposées par la Commission européenne à destination des États membres de l'Union européenne (UE), dans le but de rendre l'Europe neutre en carbone d'ici 2050; de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d'au moins 50 % d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

Selon Giorgio Aliberti, ambassadeur de l'UE au Vietnam, le pays a pris un engagement et une détermination forts pour répondre au changement climatique, et accélérer la transition vers une économie verte et circulaire.

Le Vietnam déploiera des mesures en utilisant ses propres ressources avec la coopération et le soutien de la communauté internationale, en particulier des pays développés, en termes tant de financement que de transfert de technologie, avec notamment la mise en œuvre des mécanismes dans le cadre de l'Accord de Paris - pour atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici à 2050.

Table ronde en ligne sur la transition écologiq ue de l'économie européenne à travers le Pacte Vert pour l'Europe et les conséquences pour le Vietnam et l'ASEAN.

L'UE continuerait d'accompagner le Vietnam dans la lutte contre le changement climatique, d'aider le Vietnam à examiner et réaliser les stratégies à court et long terme pour élaborer des plans concrets. Le Vietnam devrait promouvoir une économie circulaire, une économie verte dans l'avenir, se comporter conformément à l'environnement, changer la conscience, la consommation et le mode de vie, a affirmé Giorgio Aliberti.

Lors de l'événement, les participants ont discuté des impacts du Pacte Vert pour l'Europe sur les relations économiques entre l'UE, le Vietnam et l'ASEAN, des programmes de transition des technologies vertes et de soutien des entreprises vertes au Vietnam des associations et des entreprises européennes, etc. -VNA