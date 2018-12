Les produits en vannerie du village de Phu Vinh (Hanoi) ont attiré l'attention de nombreux visiteurs à l'OVOP 2018. Photo: Baodautu

Hanoï (VNA) - Avec près de 100 stands de plus de 20 villages de métier de Hanoï, l’exposition «One Village One Product» (OVOP) 2018 ouvre une nouvelle direction aux produits de ces villages artisanaux.



Sur une superficie de 2.500 m², dans le campus de Mega Mall, Royal City à Thanh Xuan, à Hanoï, un «espace des villages artisanaux de Hanoï» est reproduit de manière vivante et créative. De nombreux produits reflètent des histoires sur la vie culturelle et traditionnelle des villages artisanaux.



On peut y admirer des produits de vannerie des villages de Phu Vinh, Ninh So, Phu Tuc, Ung Hoa, Chuong; des céramique de Bat Trang, Giang Cao; des produits en corne de Thuy Ung; de la soie de Van Phuc, My Duc; de produits laqués de Boi Khe, Duyen Thai, Phu Xuyen; des meubles de Nhi Khe, Son Dong ...



«Cette exposition offre aux visiteurs internationaux, importateurs, distributeurs nationaux et étrangers l’opportunité d’avoir accès aux produits d’OVOP Vietnam», a souligné Mme Nguyen Mai Anh, directrice adjointe du Centre de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de Hanoi (HPA). - CPV/VNA