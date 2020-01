Hanoï (VNA) - L'année 2008 a marqué l’élargissement des limites administratives de Hanoï, devenant la capitale ayant la 17e plus grande superficie au monde avec plus de 3.300 km² (3,6 fois plus qu'auparavant). La population a augmenté de 80%, soit 6,2 millions. De bases solides pour que Hanoï change fortement sur plan socio-économique.



Le pont Nhat Tan et ses records

Le pont Nhat Tan. Photo: Zing



Le pont Nhat Tan, l'un des 7 ponts importants de la capitale, est devenu un « nouveau symbole » de Hanoï ces dernières années, avec ses 5 travées de haubans symbolisant les 5 portes de la ville.



Troisième périphérique

Le 3e périphérique traversant l’avenue Thang Long. Photo: Zing



Le 3e périphérique est long de près de 9 km, reliant le nord du lac Linh Dam et le viaduc Mai Dich. Sa con construction a commencé en juin 2010. Il s’agit de la ceinture urbaine la plus moderne du Vietnam.

Le 3e périphérique traversant la rue de Pham Hung. Photo: Zing



Avenue Thang Long

L’avenue Thang Long. Photo: Zing



L’avenue Thang Long est la route la plus moderne de la capitale. D’un coût total de plus de 7.500 milliards de VND, elle relie le centre-ville et l'ancienne autoroute 21A, aujourd'hui début de la route Ho Chi Minh.



Il s’agit d’un des ouvrages célébrant le Millénaire de Thang Long – Hanoï. Il revêt une grande importance pour l'économie, la société, la défense et la sécurité nationales non seulement de Hanoï, mais aussi des régions Nord et Nord-Ouest.

Dans l'avenir, les segments réparés seront utilisés pour desservir des événements majeurs de la ville. Photo: Zing



À la mi-novembre 2019, Hanoï a mis en œuvre un projet d'agrandissement de l’avenue Thang Long, en réparant certains segments, avec un investissement d'environ 40 milliards de dongs. Dans l'avenir, ces segments seront utilisés pour desservir des événements majeurs de la ville, tels que des circuits de F1 et les SEA Games 32.

Viaducs au-dessus de carrefours de la capitale

Le viaduc traversant le carrefour Hoang Minh Giam – Nguyen Chanh. Photo: Zing



Ces viaducs traversant les carrefours de la capitale que sont An Duong – Thanh Nien, Hoang Minh Giam – Nguyen Chanh et Dai Co Viet – Tran Khat Chan permettent de réduire la congestion routière aux heures de pointe.



Rues piétonnes de Ho Guom



Cet espace piétonnier comprend 16 rues autour du Lac de l’Epée restituée (Ho Guom) ; il a été mis en service le 1er septembre 2016.

De nombreuses activités les rues piétonnes de Ho Guom. Photo: Zing



Les véhicules sont interdits de 19h le vendredi à 24h le dimanche chaque semaine, ou les jours fériés et le Nouvel An. En dehors des heures ci-dessus, les rues sont utilisées comme d'habitude. Quand cet espace piétonnier est ouvert, la ville permet aux hôtels 3 étoiles ou plus, aux bars et restaurants du quartier autour du lac d'être ouverts jusqu'à 2h du matin.



Ce n'est pas seulement un lieu où les gens sont libres de se promener, de jouer, d'échanger et de discuter, mais aussi un lieu de jeux folkloriques, d'activités culturelles et artistiques. -CPV/VNA