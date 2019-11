Hanoï (VNA) - L’exposition “L’esprit du Budo: l’histoire des arts martiaux japonais” a été inaugurée à Ho Chi Minh-Ville.L'événement est co-organisé par le Centre japonais pour les échanges culturels au Vietnam et le Consulat général du Japon à Ho Chi Minh-Ville.L’objectif de l’exposition est de mieux faire comprendre “l’histoire des arts martiaux japonais - des techniques de combat sur les champs de bataille (bujutsu) aux sports populaires, en passant par l’exercice physique tempérant le corps et l’esprit (budo)”, a déclaré Ando Toshiki, directeur du Centre japonais au Vietnam.Les objets exposés comprennent des reproductions et des armes originelles telles que arcs et flèches, des épées, des armures et casques en bambou, en bois, en laque, en corne de vache ou en fer.Le développement et les changements des arts martiaux japonais du 8ème au 19ème siècle sont également décrits.L'exposition comprend également des expositions sur l'organisation du bujutsu en budo aux 19e et 20e siècles et sur la manière dont l'esprit des arts martiaux existe toujours dans la vie quotidienne des Japonais.Des vêtements et des instruments utilisés dans neuf arts martiaux japonais tels que Aïkido, Kendo, Karatedo et Sumo sont également exposés.Toshiki a déclaré: “Nous espérons que, grâce à cette exposition, les téléspectateurs seront sensibilisés non seulement à l'histoire des arts martiaux japonais , mais également à la conscience esthétique et à la créativité de chacun, à l'histoire sociale et à la manière de penser japonaise.”L’exposition “L’esprit de Budo: L’histoire des arts martiaux japonais” a été organisée pour la première fois aux États-Unis en 2007. Depuis, elle s’est rendue dans des dizaines de pays d’Asie, d’Europe et des Amériques.L'exposition se tient jusqu'au 24 novembre à la Maison des expositions de Ho Chi Minh, au 92 rue Le Thanh Ton, dans le 1er arrondissement. -CPV/VNA