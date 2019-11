Des visiteurs lors de l'exposition de photos sur les victimes de la guerre au Japon et au Vietnam . Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Une exposition de photos sur les victimes de la guerre au Japon et au Vietnam a été inaugurée à Ho Chi Minh-Ville le 21 novembre.



Près de 50 photos et extraits d'articles en couleur et en noir et blanc illustrent de grandes pertes et les conséquences à long terme que les victimes vietnamiennes et japonaises doivent subir.



Les œuvres montrent aussi clairement la preuve du crime que les guerres ont causé à des innocents dans les deux pays.



Lors de la cérémonie d'ouverture, Ton Nu Thi Ninh, vice-présidente du Comité de la paix au Vietnam, a souligné l'importance de la paix pour un avenir durable.



Elle a appelé les gens à élever leur voix, à jouer leur rôle et à agir pour la paix en particulier, et pour résoudre les problèmes de l'humanité en général. Les gens doivent s'unir pour un monde sans armes nucléaires.



Selon le Comité de la paix du Vietnam, les bombes atomiques larguées les 6 et 9 août 1945 sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki ont tué 210.000 personnes. Dix ans plus tard, la première Conférence mondiale contre les bombes atomiques et à hydrogène a eu lieu.



Le Vietnam est un pays épris de la paix. Il a été l'un des premiers pays à soutenir et à signer le traité mondial d'interdiction des armes nucléaires en 2017.



L'exposition, organisée conjointement par l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, le Comité de la paix au Vietnam, l'Association vietnamienne des victimes de l'agent orange, le Conseil japonais contre les bombes atomiques et à hydrogène (Gensuikyo) et le Musée des vestiges de guerre, durera jusqu'au 24 novembre. -VNA