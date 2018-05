Photo : NDEL

Moscou (VNA) - Ce festival a pour but d’encourager le mouvement sportif et de renforcer la solidarité entre les étudiants vietnamiens de Moscou et des régions alentours.

C'est ce qu'a souligné Lê Anh Duy, secrétaire du comité chargé des affaires de l'Union de la Jeunesse communiste Hô Chi Minh en Russie, lors de l’ouverture d'un festival sportif des étudiants vietnamiens. Cet événement se poursuit jusqu’au 6 mai.

Plus de 850 étudiants venus de 25 universités de Moscou participent à des épreuves de football masculin, de football féminin et de tir à la corde.

Le festival marque aussi les célébrations de grandes fêtes du Vietnam dont les anniversaires de la Libération du Sud et la Réunification nationale (30 avril), de la victoire de Diên Biên Phu (7 mai) ainsi que l’anniversaire du Président Hô Chi Minh (19 mai). -NDEL/VNA