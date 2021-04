Cérémonie d'ouverture du salon « Top Thai Brands » 2021 à Hanoï. Photo: thoidai.com.vn

Hanoï (VNA) - Le salon « Top Thai Brands » 2021 qui présente des produits haut de gamme thaïlandais s’est ouvert le 1er avril à Hanoï.

Organisé conjointement par le Département de la promotion du commerce international (ministère thaïlandais du Commerce) et la société par actions de publicité et des foires commerciales Vinexad, Top Thai Brands est un événement annuel de premier plan qui vise à encourager les entreprises vietnamiennes et thaïlandaises à saisir des opportunités de coopération et à promouvoir les relations commerciales entre les deux pays.

Top Thai Brands offre aux consommateurs vietnamiens l'opportunité d'accéder à des produits thaïlandais de haute qualité à des prix préférentiels. Le salon présente sur 31 stands des produits de divers domaines tels que: nourriture et boissons, ustensiles ménagers, textile-habilement et accessoires de mode, soins de santé et de beauté...

Top Thai Brands offre aux consommateurs vietnamiens l'opportunité d'accéder à des produits thaïlandais de haute qualité. Photo: thoidai.com.vn

Lors de la cérémonie d'ouverture, Morakot Janemathukorn, représentante de l'ambassade de Thaïlande à Hanoï, a déclaré que l'édition de cette année coïncidait avec le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Thaïlande et le Vietnam (1976 - 2021).

Selon des données, le commerce bilatéral pendant la période 2015-2020 a connu une croissance annuelle moyenne d'environ 7,3%. Malgré les impacts de la crise sanitaire covidienne, en 2020, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint près de 16 milliards de dollars, soit 30% du volume du commerce entre le Vietnam et les autres pays membres de l’ASEAN. -VNA