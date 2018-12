Moscou (VNA) – Le premier Forum des jeunes Russie-Vietnam s’est ouvert vendredi 30 novembre au couvent Smolny à Saint-Pétersbourg, en Russie. Il s’agit de la première activité de l’Année croisée Russie-Vietnam 2019.

Dans son discours d’ouverture, le gouverneur par intérim de Saint-Pétersbourg, Aleksander Beglov a souligné le rôle des jeunes dans l’intensification des relations Russie-Vietnam et la nécessité de renforcer leur participation aux dialogues internationaux.

Le gouverneur par intérim de Saint-Pétersbourg, Aleksander Beglov s'exprime lors de la cérémonie d'ouverture du premier Forum des jeunes Russie-Vietnam. Photo: VNA



Il a demandé de multiplier les rencontres et les échanges entre les jeunes, étudiants des deux pays, ajoutant que sensibiliser les jeunes des deux pays au respect des autres pays, de leur culture et de leur histoire, était une meilleure mesure pour renforcer les relations entre les nations.

Le secrétaire du Comité de Ho Chi Minh-Ville de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, Pham Hong Son a déclaré que le forum marquait le premier jalon important dans le développement des activités d’échange des jeunes des deux villes jumelées Ho Chi Minh-Ville et Saint-Pétersbourg.

Il s’est déclaré convaincu que le forum transmettrait aux jeunes des deux pays des messages positives, contribuant au succès de sa deuxième édition organisée en 2019 à Ho Chi Minh-Ville.

Lors des débats et des séminaires durant trois jours, les participants discutent des intérêts des jeunes, notamment l’e-gouvernement, l’édification des villes intelligentes, la coopération russo-vietnamienne dans l'économie numérique, la culture numérique dans le développement de la société civile, etc.

Par ailleurs, un concours d'étude sur la culture du Vietnam et l’histoire des relations Russie-Vietnam est également organisé pour sélectionner dix meilleurs candidats qui devraient participer au deuxième forum des jeunes Russie-Vietnam organisée en 2019 à Ho Chi Minh-Ville.

En marge du forum, le gouverneur par intérim de Saint-Pétersbourg, Aleksander Beglov a eu une rencontre avec l’ambassadeur du Vietnam Ngo Duc Manh pour informer des activités dans le cadre de l’Année croisée Russie-Vietnam 2019.

Rencontre entre le gouverneur par intérim de Saint-Pétersbourg, Aleksander Beglov et l’ambassadeur du Vietnam Ngo Duc Manh. Photo: VNA



L’Année croisée Russie-Vietnam 2019 comprendra le deuxième forum des jeunes Russie-Vietnam, des visites au Vietnam à l’occasion de la Journée de la Jeunesse de Russie (27 juin), des visites à Saint-Pétersbourg des jeunes du Vietnam…

Le point d’orgue de l’Année croisée Russie-Vietnam 2019 sera le séminaire intitulé "L’héritage spirituel de Ho Chi Minh. Cinquante ans plus tard " organisé dans le cadre du troisième forum des jeunes Russie-Vietnam, en l’honneur du 50e anniversaire de la mort du Président Ho Chi Minh.

Une exposition sur la lutte pour l’indépendance et la liberté nationale du peuple vietnamien sera organisée en avril prochain à Saint-Pétersbourg et une autre sur l'ancienne culture du Vietnam, en mai prochain au Musée national d’Ermitage.

La sécurité en Mer Orientale, l’une des questions les plus préoccupées par le Vietnam, sera également discutée lors d'un séminaire organisé par l'Institut Ho Chi Minh de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg.

L’ambassadeur vietnamien Ngo Duc Manh a suggéré d’ouvrir une ligne aérienne directe entre le Vietnam et Saint-Pétersbourg et de créer un centre de culture et d’affaires de Ho Chi Minh-Ville dans la ville russe. -VNA