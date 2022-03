Hanoi (VNA) - Un cours de langue vietnamienne fondamentale a été ouvert au Venezuela pour 40 stagiaires locaux issus de ministères, de secteurs, d’universités et d’organes de presse.

Les élèves du premier cours de vietnamien au Venezuela. Photo : VNA

Le cours, organisé conjointement par l’ambassade du Vietnam au Venezuela et l’Association d’amitié Vietnam-Venezuela, est le premier organisé au Venezuela pour les débutants, selon le chargé d’affaires vietnamien au Venezuela Van Công Thang.Le diplomate a espéré qu’après le cours, les stagiaires pourront communiquer en vietnamien et mieux comprendre la culture, la nation et le peuple du Vietnam, contribuant ainsi à la promotion de l’amitié bilatérale.Pour sa part, le président de l’Association d’amitié Venezuela-Vietnam, Carolus Wimmer, a remercié l’ambassadeur vietnamien Lê Viêt Duyên d’avoir eu l’idée d’ouvrir un cours de vietnamien gratuit au Venezuela et de diriger l’inscription des apprenants.Le cours aidera non seulement les stagiaires à apprendre le vietnamien, mais contribuera également à accroître les échanges culturels et à favoriser l’amitié entre les deux pays, a-t-il plaidé.Au nom des apprenants, Fabiola Hernández Gutiérrez du ministère vénézuélien des Affaires étrangères a déclaré qu’elle était ravie de participer au cours, qui est très significatif pour elle et pour tous les stagiaires.L’enseignement et l’apprentissage de la langue vietnamienne au Venezuela devraient contribuer à promouvoir la culture vietnamienne dans le pays d’accueil, tout en renforçant la coopération et l’amitié entre les peuples des deux pays. – VNA