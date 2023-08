Da Nang (VNA) - Le Marathon international Danang Manulife 2023 s'est ouvert le 5 août dans la ville centrale de Da Nang, avec la participation de 9.000 athlètes, dont près de 1.500 étrangers de 50 pays et territoires.Selon le comité d'organisation, les athlètes participeront aux épreuves de plus de 42, 21, 10 et cinq kilomètres et la piste pour enfants Ronny Dash de 1,5 kilomètre.Les champions du 42 km et du 21 km gagneront des places pour participer au Marathon International de Kuala Lumpur en Malaisie.En particulier, deux des meilleurs athlètes vietnamiens, l'un dans la catégorie masculine et l'autre dans la catégorie féminine, recevront des billets pour participer au marathon de Sydney. - VNA