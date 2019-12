Les souvenirs de Noël vendus au Festival Fahasa 2019. Photo : CVN



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le 16 décembre, à la Maison de la culture et de la jeunesse, la société Fahasa a tenu la cérémonie d'ouverture du Festival Fahasa 2019 qui présente plus de 60.000 exemplaires de livres nationaux et en langues étrangères ainsi que 150.000 produits de papeterie, cadeaux, jouets, souvenirs...



Le Festival Fahasa 2019 qui durera jusqu’au 22 décembre, rassemble plus de 50 fournisseurs de livres et d'articles de papeterie locaux et étrangers autour du thème commun la "ville lumière". En particulier, les stands de papeterie, de cadeaux, de jouets et de produits japonais sont magnifiquement présentés. La zone de la littérature et des produits nationaux est le point culminant du festival.



Juste après la cérémonie d'ouverture, de nombreux lecteurs et étudiants sont venus y chercher des livres dans les nombreuses catégories proposées : culture, société, science, histoire... Les enfants y ont également trouvé des outils d'apprentissage intéressants, tant éducatifs que créatifs ou traditionnels.



Thomas Joseph Ngo, représentant du groupe Nkid a déclaré que le marché du livre à Hô Chi Minh-Ville a connu une croissance très rapide au cours des dernières années, en particulier dans cette période de fin de l'année. Le but du festival est de répondre aux exigences des consommateurs qui désirent des produits culturels spécifiques, adaptés à leurs besoins, à des prix raisonnables et bénéficier de réductions lors de l'événement ...



Dans le cadre du festival, plusieurs séminaires sont organisés, notamment avec le Dr Lê Tham Duong, conférencier et source d’inspiration pour les jeunes, dont le sujet est "la réflexion et les voies du succès" ; et le chanteur Hô Trung Dung qui partagera son expérience personnelle de l’apprentissage des langues étrangères, puisqu’il est à la fois chanteur et professeur de langue allemande.



De plus, des activités culturelles telles que le "Festival du Japon" et le "Festival de République de Corée" entraîneront les visiteurs dans de nombreuses expériences inédites. Ils pourront en apprendre plus sur la culture de ces deux pays et partir à la découverte de leurs costumes, danses et chants traditionnels, du cosplay, de la cérémonie du thé ou encore de la calligraphie.



Enfin, il y aura également de nombreuses autres activités sur l’ensemble des stands (coloration 3D, roue de la fortune…). Bref, tout est fait pour que ce Noël 2019 soit merveilleux.-CVN/VNA