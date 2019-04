La cérémonie d'inauguration d'une espace d'exposition d'articles artisanaux. Photo: VNA



Thua Thien Hue (VNA) - Le 8e festival des métiers traditionnels de Huê ayant pour thème "Quintessence des métiers vietnamiens" s’est ouvert vendredi soir 26 avril dans la ville de Hue avec un programme artistique réunissant plus de 500 artistes.

11 numéros de chant et de danse exaltant le pays et ses produits artisanaux ont été présentés au public.

Cette année, le festival célèbre 16 métiers d’une soixantaine de village de métiers. Plus de 350 artisans vietnamiens et 70 artisans étrangers, venus notamment du Japon et de République de Corée y participent.

Prenant la parole lors de l’ouverture, Nguyen Van Thanh, président du Comité populaire de la ville de Huê, chef du comité d’organisation du festival, a souligné que c’était un grand événement culturel visant à promouvoir les métiers et les produits traditionnels.

« Le festival a pour but d’honorer l'artisanat traditionnel, contribuant à améliorer l'efficacité de la production artisanale et aussi à promouvoir le développement du tourisme. », a-t-il ajouté.

De nombreuses autres activités culturelles sont également prévues : programme artistique spécial à la cérémonie d’ouverture, présentation de produits traditionnels de Huê et de villages de métiers traditionnels célèbres du Vietnam et de l’étranger, colloque sur les villages de métiers, exposition de photographies artistiques sur les villages de métiers, rencontre de brillants artisans, spectacles et séminaires sur les métiers traditionnels de Huê, ainsi que sur le tourisme, les potentiels et atouts pour leur développement...

Le festival durera jusqu’au 2 mai. -VNA