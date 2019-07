Une vue de la grotte de Son Doong dans la province centrale de Quang Binh. Photo: VNA

Quang Binh (VNA) – Placé sous le thème «Quang Binh - mystères éternels», le festival des grottes a commencé le 20 juillet dans la province centrale de Quang Binh.

Le festival, qui se déroule jusqu'au 20 août, propose un large éventail d'événements touristiques, culturels, artistiques intéressants avec le point d’orgue était le spectacle artistique d’ouverture du festival.

Au cours de cet événement, une campagne de promotion du tourisme domestique est lancé, offrant aux visiteurs des rabais de 10 à 20% sur tous les produits et services locaux. Les touristes bénéficient d'une réduction de 20% de frais d’entrée aux grottes de Phong Nha et Tien Son du 20 juillet au 20 août, d’une réduction de 10% du billet d’entrée à la grotte Thien Duong du 20 juillet au 5 août.

Un nouveau circuit touristique en hélicoptère est également lancé pour les visiteurs du site de Phong Nha - Ke Bang, tandis que la route aérienne de Dong Hoi - Da Nang est officiellement disponible.

À cette occasion, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coopération avec le Comité populaire provincial, a annoncé la décision du Premier ministre sur l'approbation du plan de développement du parc national de Phong Nha - Ke Bàng. Le Comité d’organisation a aussi annoncé et remis le certificat de reconnaissance du record d’Asie à la grotte Thien Duong ayant le système de stalactites, de stalagmites le plus original et le plus fastueux en Asie.

Quang Binh est surnommé le "Royaume des grottes" avec de plus de 400 grottes de différentes tailles, ainsi que des paysages de montagne incroyables et de vastes plages.

Il abrite la grotte Son Doong, reconnue comme la plus grande et la plus belle grotte naturelle au monde par la World Records Union et la World Records Association.

Son parc national de Phong Nha-Ke Bang a été reconnu par l'UNESCO comme un patrimoine mondial en 2003 en raison de ses paysages impressionnants et de sa valeur archéologique.

C'est également dans cette province que le film américain «Kong: Skull Island» a été tourné.

Selon le Service provincial du tourisme, Quang Binh a accueilli environ 2,45 millions de touristes, dont 133.000 étrangers, au cours du premier semestre, soit une hausse de 20% et de 31% respectivement par rapport à l'année précédente.

La province compte desservir 4,3 millions de visiteurs en 2019, dont 250.000 à 300.000 étrangers. –VNA