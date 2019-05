Photo: VNA



Hai Phong (VNA) - La fête des fleurs de flamboyants rouges 2019 ayant pour thème "Hai Phong - Destination réussie" a débuté vendredi soir 10 mai sur la place de l'Opéra de la ville portuaire de Hai Phong (Nord), en présence du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Le président du Comité populaire de la ville Nguyen Van Tung, a déclaré que c'était la huitième année où Hai Phong organisait la fête des fleurs de flamboyants rouges. Après les éditions précédentes très réussies, la fête est devenue un évènement phare, qui contribue à la promotion de l'image de la ville auprès des visiteurs vietnamiens et internationaux. C'est également l'occasion pour Hai Phong de présenter ses sites touristiques célèbres, ses réalisations socio-économiques ces dernières années.

Grâce à des actions drastiques, Hai Phong a achevé de nombreuses cibles. Lors du premier trimestre, le taux de croissance du produit intérieur brut régional (GRDP) de la ville et l'indice de production industrielle (IPI) ont augmenté respectivement de 15,05% et de 23,01%. La valeur à l'exportation a atteint 4,38 milliards de dollars, soit une hausse de 25,52%.

Dans le cadre de la fête des fleurs de flamboyants rouges 2019, la ville organise plus de 60 activités économiques, culturelles, sportives, touristiques telles que : tournoi de beach-volley féminin, programme de promotion du tourisme, échanges culturels et gastronomiques, expositions de livres et journaux célébrant le 64e anniversaire du jour de la libération de Hai Phong, programmes d'arts traditionnels, de musique de rue,…

Clôture le 13 mai. -VNA