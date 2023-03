Photo : VNA

Photo : VNA

Dien Bien (VNA)- Le festival des fleurs Ban (Bauhinie) 2023 a débuté le 11 mars dans la ville de Dien Bien Phu, province de Dien Bien (Nord-Ouest), avec un défilé de rue et un concours gastronomique.Ces activités entrent dans le cadre du septième festival de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Dien Bien.Le défilé a vu la participation de 700 personnes: personnel des administrations locales, candidates pour le titre de Miss fleurs de bauhinie 2023, acteurs, artisans, étudiants et membres des ethnies de la province de Dien Bien.Le concours gastronomique « Saveurs de Dien Bien » a attiré 18 groupes, dont six restaurants et 12 villages communautaires de tourisme culturel de la province.Doan Van Chi, directeur adjoint du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, a déclaré que la province préservait la quintessence culturelle de ses 19 ethnies minoritairesLe concours culinaire vise à préserver, promouvoir et honorer la culture culinaire traditionnelle, unique et attrayante des minorités ethniques de Dien Bien.Cette année, ce festival comprend de nombreuses activités dont des échanges artistiques et sportifs, une exposition de produits culturels, un espace dédié aux marchés de la haute région, un concours de Miss fleurs de bauhinie. Fin du festival : 13 mars.En mars, les bauhinies fleurissent dans les vallées montagneuses du Nord-Ouest du Vietnam. L’occasion pour la province de Dien Bien de célébrer cette fleur emblématique et de valoriser les traditions des 19 ethnies minoritaires qui vivent dans la région.Le festival annuel des fleurs de bauhinie a pour but de présenter et préserver les valeurs culturelles et les patrimoniales de cette localité, de promouvoir son potentiel et ses atouts touristiques, contribuant à accélérer le développement socio-économique local. Cet événement a été organisé pour la première fois en 2014. La fleur de bauhinie est devenue un symbole de la terre et des habitants de cette localité et du Nord-Ouest en général. -VNA