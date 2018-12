Le groupe vietnamien Da LAB se produit lors de la cérémonie d'ouverture de la Balade en France à Hanoï. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le festival “Balade en France” à Hanoï a débuté le soir du 14 décembre. Organisé au Vietnam depuis neuf ans, il s’agit de la première fois que cette manifestation a lieu dans la capitale vietnamienne.



La “Balade en France” est une revue des activités organisées dans le cadre des célébrations du 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France (1973-2018) et du 5e anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique bilatéral (2013-2018), organisées par l'ambassade de France au Vietnam, le ministère français de l'Agriculture et de l'Alimentation et le Comité populaire de Hanoï.



Lors de la cérémonie d’ouverture, Nguyen Duc Chung, président du Comité populaire de Hanoï, a déclaré que cet événement culturel de trois jours était une occasion de développer la solidarité entre le Vietnam et la France.



De son côté, l’ambassadeur de France au Vietnam, Bertrand Lortholary, a rappelé les événements marquants de la coopération vietnamo-française en 2018, dans divers domaines tels que la politique, l’économie, la culture, l’éducation, la santé, la défense et l’environnement. Il a affirmé que la “Balade en France” permettrait aux visiteurs de découvrir la culture française à travers plus de 60 stands de plusieurs restaurants et entreprises français au Vietnam. L’ambassadeur s’est enfin déclaré convaincu que le festival contribuerait à l’approfondissement de l’amitié entre les deux nations.



Pendant trois jours, la “Balade en France” présentera à ses visiteurs des plats français, ainsi que des produits technologiques, cosmétiques et des meubles de ce pays européen.



Les visiteurs auront également l’occasion d’être fascinés par un festival de musique française faisant intervenir des artistes vietnamiens et français, de découvrir les arts de rue français, d’apprendre à cuisiner avec des chefs français, de regarder des célèbres films d'animation de la France, d’assister à des expositions de photos et de caricature, et de participer à des activités de protection de l'environnement.



Auparavant, le festival avait été organisé à Ho Chi Minh-Ville les 1er et 2e décembre, attirant environ 4.000 visiteurs. -VNA