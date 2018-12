Le secrétaire général et président Nguyen Phu Trong.

Hanoi (VNA) – Mardi matin, le 9e Plénum du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) (XIIe mandat) s'est ouvert à Hanoi, sous l’égide du secrétaire général et président Nguyen Phu Trong.



Lors de ce plénum, le CC du PCV donnera des avis sur la planification du CC du Parti pour le mandat 2021-2026, effectuera le vote de confiance du CC pour les membres du Politburo et du Secrétariat, donnera des avis sur le rapport d’examen sur le leadership et la direction du Politburo et du Secrétariat en 2018. Également à cette occasion, le CC examinera et appliquera des mesures disciplinaires à l’encontre de cadres conformément aux règlements du Parti.



Dans son discours d’ouverture, le secrétaire général et président Nguyen Phu Trong a souligné que les questions discutées et décidées lors du plénum sont très importantes. Il a proposé aux participants de valoriser au mieux leur intelligence et responsabilité devant le Parti, le peuple et le pays pour examiner et discuter minutieusement, donner des avis sur la résolution qui sera publiée à la fin du 9e Plénum du CC du PCV (XIIe mandat). -VNA