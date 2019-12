Photo : Ha Noi Moi



Hanoï (VNA) - Le huitième Congrès national de l’Union des jeunes vietnamiens s’est ouvert ce mercredi à Hanoï en présence de 400 délégués.



Fondée il y a 63 ans, cette institution encourage les jeunes vietnamiens résidant dans et à l’extérieur du pays à participer au développement socio-économique et à la défense nationale.



Lê Quôc Phong, président de l’Union, a déclaré: «Notre union doit s’adapter aux exigences de la quatrième révolution, encourager l’émergence du numérique et la création de startups. Pour le prochain quinquennat, il faut déterminer un plan d’action susceptible de rassembler davantage de jeunes au sein de nos mouvements d’émulation et d’aider les plus défavorisés.»



Trân Quôc Vuong, permanent au secrétariat du Parti communiste du Vietnam (PCV), a demandé: «Les campagnes de l’association doivent être diversifiées et capables d’attirer un plus grand nombre de jeunes. L’association doit défendre les intérêts des jeunes et participer à l’amélioration de leurs conditions de vie.»



À cette occasion, l’Union a remis les clefs de seize maisons culturelles aux communautés ethniques.-VOV/VNA