Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste Vietnam, Nguyen Phu Trong. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le 3e Plénum du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam du 13e mandat a débuté le 5 juillet à Hanoï.

Le secrétaire général du CC du Parti Nguyen Phu Trong a présidé et donné son discours à cet événement.

Le président Nguyen Xuan Phuc, membre du Bureau Politique, a dirigé la séance d'ouverture.

Lors de ce plénum, le CC du Parti se concentre sur la recherche, la discussion, la décision de certaines questions importantes, dont le plan quinquennal du développement socio-économique pour la période 2021-2025 ; l’examen et la promulgation des réglementations de travail du Comité central, du Bureau Politique, du Secrétariat et celles de la Commission centrale de l'inspection pour le 13e mandat ; les réglementations sur l’application des statuts du Parti ; les réglementations sur l'inspection, la supervision et les sanctions disciplinaires du Parti pour le 13e mandat.

Le CC du Parti continue à perfectionner le personnel au sein des agences publiques pour la 15e Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale élise ou ratifie lors de sa première session.

Le CC du Parti discute aussi d’autres questions importantes.

Selon l’agenda, le 3e Plénum du CC du Parti durera jusqu'au 9 juillet 2021. -VNA