Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 30e Tournoi de tir des armées de l'ASEAN (AARM-30) a été inauguré le 6 novembre au Centre national d'entraînement militaire 4 à Hanoï sous l’égide du ministère vietnamien de la Défense.

Ce tournoi rassemble les 10 meilleures équipes de tireurs d'élite des 10 pays de l'ASEAN (Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam) avec un total de 420 tireurs. Avec cinq épreuves au programme: mitrailleuse, fusil, fusil de cabine, pistolet pour hommes et pistolet pour femmes.

Photo : VNA

Cet événement n'est pas seulement un espace de compétition entre les combattants les plus talentueux des forces armées des pays de l'ASEAN, mais aussi une occasion de renforcer la solidarité, l'amitié, la compréhension, l'entraînement et l'apprentissage mutuel entre les participants au tournoi.

Il constitue également une occasion pour les forces armées des pays de l'ASEAN de montrer leur détermination à promouvoir une coopération forte et approfondie, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement durable de chaque nation et de chaque peuple d'Asie du Sud-Est ainsi que du monde.

Photo : VNA

Le général de division Nguyen Van Nghia, chef d'Etat-major général adjoint de l'Armée populaire du Vietnam, a déclaré que ce tournoi était la première activité d'échange des armées de l'ASEAN après près de 2 ans d'interruption en raison de la pandémie de COVID-19.

Avant l’ouverture de l’AARM-30, le général de division Nguyen Van Nghia a effectué une visite de courtoisie auprès des commandants adjoints des armées de l'ASEAN.

Selon Nguyen Van Nghia, l'AARM-30, la 23e réunion des commandants de l'armée de terre de l'ASEAN (ACAMM-23) et la 10e réunion annuelle des sous-officiers de l'ASEAN (Asean Sergeant Major Annual Meeting - ASMAM-10) constituent la première série d'activités multilatérales directes dans le cadre de la coopération des armées de l'ASEAN organisées par le Vietnam depuis le contrôle de la pandémie de COVID-19.

Après le Vietnam, la Thaïlande sera le pays hôte en 2023.

Organisée pour la première fois en 1991 en Malaisie, l'AARM est une activité annuelle des armées de terre des pays de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). Une bonne occasion d'intensifier l'amitié et la compréhension mutuelle, contribuant au renforcement des relations de coopération entre les armées de la région. -VNA