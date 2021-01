Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le 15e Plénum du Comité central du Parti (12e mandat) a commencé le 16 janvier au matin à Hanoï, sous la présidence du secrétaire général du Parti et président de la République, Nguyen Phu Trong.



Le Plénum vise à continuer à finaliser les questions de personnel pour le Comité central, le Bureau politique et le Secrétariat pour le 13e mandat et à discuter des postes principaux pour le prochain mandat. Les participants devront approuver un rapport du Comité central du 12e mandat sur le personnel du Comité central du 13e mandat, et un autre rapport du Comité central du 12e mandat sur les documents à soumettre au 13e Congrès national du Parti.



Lors de ce Plénum, sur la base des Statuts du Parti, le Bureau politique soumettra au Comité central une liste des membres du Présidium, du Secrétariat et du Comité de contrôle de l’égibilité des délégués du 13e Congrès national du Parti. Le Comité central en discutera pour une soumission au 13e Congrès national du Parti pour examen et décision.



Cet événement revêt une importance particulière, car il permet de discuter et décider des tâches restantes pour continuer à préparer et organiser avec succès le 13e Congrès national du Parti.



Le 15e Plénum se poursuit jusqu’au 18 janvier. -VNA