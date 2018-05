Ouverture du 10e Festival international de feux d'artifice de Dà Nang.

Da Nang (VNA) – Le 10e Festival international de feux d'artifice de Dà Nang (Centre) sous le thème “Légendes des ponts”, le plus grand en Asie du Sud-Est, a été inauguré lundi soir 30 avril pour durer jusqu'au 30 juin.

L’équipe de Dà Nang du Vietnam et celle de Surex Fiwor ont débuté cet événement.

Un banquet de couleurs, de danses enchanteresses et de musique ont agrémenté la soirée d'ouverture, au bord de la rivière Hàn. Des dizaines de milliers de spectateurs de tous les coins du pays et des touristes étrangers ont assisté à ce spectacle pyrotechnique.

Cet événement annuel regroupe des équipes de huit pays et territoire : Pologne, France, États-Unis, Italie, Hong Kong (Chine), Suède, Portugal et, bien sûr, Vietnam.

Au programme, cinq jours de compétition. Le 1er (30 avril) a opposé les équipes vietnamienne et polonaise ; le 2e (26 mai), la française à l’américaine ; le 3e (2 juin), l’italienne à la hongkongaise ; et le 4e (9 juin), la suédoise à la portugaise. La finale et la remise des prix auront lieu le 30 juin. Les compétitions seront retransmises en direct sur la Télévision du Vietnam.



Pendant les deux mois du festival, il y aura d’autres événements pour le public tels qu’un festival de musique avec la participation d'artistes célèbres, un carnaval de rue, un concours de flashmob pour étudiants de Dà Nang... -VNA