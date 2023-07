Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 16e Salon international des technologies et équipements électriques (Vietnam ETE 2023) et le 13e Salon international des produits et technologies d'économies d'énergie et d'énergies vertes (Enertec Expo 2023) se sont ouverts le 19 juillet au Centre des foires et expositions Saïgon (SECC) à Ho Chi Minh-Ville.



Ces évènements qui se déroulent jusqu’au 21 juillet, réunissent près de 350 entreprises vietnamiennes et étrangères. Les exposants présentent leurs produits et services sur plus de 500 stands.



Les salons offrent aux entreprises participantes une opportunité de promouvoir les équipements et produits économes en énergie, de rencontrer et de travailler directement avec des partenaires dans et hors du pays.



Ils devraient attirer environ 20.000 visiteurs. -VNA