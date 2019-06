Des délégués à une exposition. Photo: tapchicaosu



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Quatre foires-expositions internationales se tiennent du 26 au 28 juin à Saigon Exhibition and Convention Center, dans le 7e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville.Il s’agit de la 7e exposition sur les technologies et matières premières des industries du caoutchouc et du pneu (Rubber & Tire Vietnam 2019) ; de la 8e exposition internationale sur l'industrie du papier et de la pâte à papier du Vietnam (Paper Vietnam 2019) ; de la 6e exposition internationale sur les revêtements, pigments et industrie des encres (Coatings Expo Vietnam 2019) ; et de la 2e exposition internationale des machines-outils, technologies et matériaux pour l'industrie de la plasturgie (Plastech Vietnam 2019).Ces quatre salons regroupent environ 520 entreprises venues du monde entier comme Inde, Japon, Corée du Sud, Chine, Taïwan (Chine), États-Unis, Allemagne, Malaisie, Singapour, Vietnam, Italie, Espagne, Russie, Emirats arabes unis,…En outre sont prévus des séminaires animés par des experts nationaux et mondiaux sur des thèmes relatifs à ces industries.L'occasion pour les entreprises participantes de se renseigner sur de nouveaux produits et technologies ainsi que de chercher des partenaires pour élargir leur marché. -CPV/VNA