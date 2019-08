Le vernissage de l’exposition “Testament du Président Ho Chi Minh – Une lumière qui guide» à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le vernissage de l’exposition “Testament du Président Ho Chi Minh – Une lumière qui guide » a eu lieu le 14 août au Musée de l’histoire militaire du Vietnam à Hanoï.

Organisée en l’honneur du 50e anniversaire de la réalisation du testament du Président Ho Chi Minh (1969-2019), l’exposition vise à réaffirmer les valeurs théoriques et pratiques de ce document, ainsi qu’à présenter les réalisations remarquables de l’Armée populaire du Vietnam en termes de mise en œuvre du testament et du mouvement "Etudier et suivre la pensée, l'exemple moral et le style du Président Ho Chi Minh".

Sont exposés plus de 200 documents, photos et objets répartis selon trois sujets : la vie et la carrière révolutionnaire du Président Ho Chi Minh ; les circonstances de la naissance et le contenu du testament ; les soldats de l'Oncle Hô.

L'exposition se poursuit jusqu'au 10 septembre.

Le Président Ho Chi Minh a commencé à écrire son testament en mai 1965 et l'a achevé en mai 1969, soit quatre mois avant son décès. Ce document historique spécial est devenu une ligne directrice pour la révolution et le développement du Vietnam.

Le testament du Président Ho Chi Minh est en effet un document historique, un bien inestimable et la quintessence morale de la pensée et de l’âme d’un grand homme qui a consacré sa vie à sa Patrie et à l’Humanité. -VNA