Exposition " Président Ho Chi Minh - Fondateur, leader et instructeur du Parti communiste du Vietnam". Photo: hanoimoi.com.vn

Hanoï (VNA) - Une exposition intitulée "Président Ho Chi Minh - fondateur, leader et fondateur du Parti communiste du Vietnam (PCV)" s’est ouverte le 22 janvier à Hanoï, à l’occasion du 91e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV), du 131e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh et avant le 13e Congrès national du Parti.

Organisée par le Service municipal de la Culture et des Sports, la manifestation expose plus de 100 photos qui traduisent trois contenus principaux: Nguyen Ai Quoc - Fondateur du PCV; Président Ho Chi Minh - Leader du PCV; Le PCV, le peuple et l'armée vietnamiens étudient et suivent l'idéologie, la moralité et le style de vie du Président Ho Chi Minh.

À travers l’exposition, les visiteurs ont l’occasion de mieux comprendre la naissance du PCV et les grands mérites et contributions du Président Hô Chi Minh.

La pensée de Ho Chi Minh constitue toujours une ligne directrice pour le Parti afin de conduire le peuple vietnamien de victoire en victoire.

L’exposition se poursuit jusqu’au 4 février. –VNA