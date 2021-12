Cérémonie d'ouverture de l'exposition. Photo: VNA

Ninh Binh (VNA) - Une exposition sur des images du pays et du peuple du Vietnam prises par des photographes étrangers est ouverte du 26 novembre au 3 décembre dans la province septentrionale de Ninh Binh (à environ 90 km au Sud de Hanoi).

Cet événement est organisé dans le cadre du premier Festival de photographie international du Vietnam, qui se tiendra tous les deux ans.

S'adressant à la cérémonie inaugurale, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Doan Van Viet, a déclaré que l'exposition devrait promouvoir les images des paysages et des habitants du Vietnam, ainsi que renforcer les échanges internationaux via la photographie.

Pas moins de 177 œuvres capturées par 93 photographes sont présentées. Ils ont été choisis parmi un total de 1.567 candidatures soumises par 98 photographes professionnels et amateurs de 19 pays et territoires.

Les œuvres photographiques sélectionnées sont également exposées de manière virtuelle sur le site Web du Département des beaux-arts, de la photographie et des expositions à l'adresse http://ape.gov.vn. -VNA