"L'âme des Hauts Plateaux" de l'artiste Pham Duc, une des œuvres exposées. Photo : qdnd

Pleiku (VNA) - L’exposition de photos documentaires et artistiques intitulée "Espace culturel des gongs de Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre)" et celle de peintures, de photographies et de matériaux sur le peintre Xu Man sur le thème "Xu Man, que reste-t-il ..." ont ouvert leurs portes le 29 novembre dans la ville de Pleiku, province de Gia Lai.

Ces deux événements sont organisés dans le cadre du Festival culturel des gongs 2018.

L'exposition "Espace culturel des gongs de Tay Nguyen" comprend 110 photos, dont 20 documentaires et 90 artistiques, prises par de nombreux photographes et chercheurs, vietnamiens et étrangers, spécialisés en culture et en ethnologie.

L'autre exposition présente 150 peintures, photographies et matériaux concernant l'artiste Xu Man (1925-2007). Il est considéré comme le principal producteur d'art moderne dans la région des Hauts Plateaux du Centre, ayant contribué de manière significative à l'art du pays. En 2012, il a reçu le prix de l’État pour les œuvres suivantes: Oncle Ho avec l’amour du Tay Nguyen, Oncle Ho avec le Tay Nguyen (peinture à l'huile), Festival du Tay Nguyen, Dawn sur les montagnes du Tay Nguyen (peinture laquée).

Ces expositions se tiendront jusqu’au 2 décembre. -VNA